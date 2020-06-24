- Gaziantepler normalleşme süreciyle nohut dürümüne koştu
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- Gaziantepler normalleşme süreciyle nohut dürümüne koştu

- Gaziantepliler normalleşme süreciyle nohut dürümüne koştu Gastronomi kentinde "nohut dürümü" kebabın tahtını sallıyor Hem doyurucu hem lezzetli hem de ekonomik Gaziantepliler, korona virüs salgını sonrası başlayan normalleşme süreciyle birlikte kebap yerine nohut dürümünü tercih ediyor.

24.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:39

- Gaziantepliler normalleşme süreciyle nohut dürümüne koştu

Gastronomi kentinde "nohut dürümü" kebabın tahtını sallıyor

Hem doyurucu hem lezzetli hem de ekonomik

GAZİANTEP - Gaziantepliler, korona virüs salgını sonrası başlayan normalleşme süreciyle birlikte kebap yerine nohut dürümünü tercih ediyor. Gastronomi kentinde en çok tercih edilen lezzetlerden biri olan 'nohut dürümü' kebabın tahtını sallıyor.

Türkiye'nin ilk gastronomi kenti olan, birbirinden lezzetli, birbirinden çeşitli yemekleri ve tatlılarıyla ün salan Gaziantep'te son yıllarda revaçta olan 'nohut dürümü' hem doyurucu olması hem de uygun fiyatıyla ön plana çıkıyor. Kentte yıllardır günün her öğününde tüketilen ve son yıllarda ünü Gaziantep'i aşan nohut dürümü hem kebabın tahtını sallıyor hem de korona virüs salgını sonrası başlayan normalleşme süreciyle vatandaşların tercihi oluyor.

"Salgın döneminde vatandaşlar nohut dürümünü özledi"

Gaziantep'te 1977 yılından beri nohut dürümü yapıp satan Dürümcü Recep Usta'nın işletmecisi Ahmet Kesen, korona virüs salgını sonrası başlayan normalleşme süreciyle birlikte vatandaşların en çok nohut dürümü tercih ettiğini belirterek, "Korona virüs salgını nedeniyle 3 ay boyunca kapalıydık. Normalleşme süreciyle beraber iş yerimi açtığımız günden beri en çok nohut dürümü sattık. Çünkü nohut dürümü katkı maddesi olmayan, tamamen doğal bir yemektir. Hem doyurucu, hem lezzetli hem de ekonomik bir yemek. Bu yemek özellikle bölge insanı tarafından çok tercih ediliyor ve seviliyor. Şehir dışından gelen vatandaşlar da tadını aldıktan sonra nohut dürümü seviyor. Hatta bu bölgede ve özellikle Gaziantep'te nohut dürümü kebaptan daha fazla rağbet görüyor diyebiliriz. Bir de özellikle bu 3 aylık pandemi sürecinde insanlar çok özledi. Çünkü insanlar evde kendileri kebap yapabiliyor ama bu lezzeti tutturmak kolay olmuyor" dedi.

"Kebap, nohut dürümünün yerini tutamaz"

Yaklaşık 3 aylık pandemi sürecinde nohut dürümünü çok özlediğini, hatta kebaptan daha çok sevdiğini söyleyen bir vatandaş, "Salgın döneminde 3 ay boyunca nohut dürümünü çok özledik. Normalleşme süreci başlar başlamaz da gelip nohut dürümü yedik. Yani bu lezzet başka yemekte yok. Çünkü hem doyurucu hem sağlıklı hem de fiyatı uygun. Bu lezzet bizim vazgeçilmezimiz. Hatta kebap hiçbir zaman nohut dürümünün yerini tutamaz diyebilirim" diye konuştu.

Diğer vatandaşlar da salgın sürecinde nohut dürümünü çok özlediklerini ve kendileri için vazgeçilmez bir lezzet olduğu için tercih ettiklerini vurguladı.

- Gaziantepler normalleşme süreciyle nohut dürümüne koştu

Kaynak: İHA

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