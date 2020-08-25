GAZİANTEPÇizdiği resimlerle duvarları renklendiriyor Çizdiği resimlerle duvarları renklendiriyorGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Necmettin Türkmen (30), ilçedeki evlerin duvarlarını renklendiriyor.

Çizdiği resimlerle duvarları renklendiriyor

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Necmettin Türkmen (30), ilçedeki evlerin duvarlarını renklendiriyor.

İlkokulda merak sarıp cizmeye başlayan ve kendisini geliştiren Necmettin Türkmen, ilçe merkezindeki sokak duvarlarını izin alarak bölgenin dokusuna uygun bir konsept belirleyerek yaptığı resimlerle renklendiriyor.

10 yaşından beri çizimler yapıp, resimle ilgilenen Türkmen, 20 yıldır bahçe duvarı, balkon ve sokak duvarlarını kötü görüntüden fırçasıyla güzelleştiriyor.

Yaptığı işe severek, tutkuyla yaptığını belirten Necmettin Türkmen, "İlkokulda merak sarıp çizmeye başladım. Zevkle, severek ve tutkuyla resim çiziyorum. Resim çizmek kişinin ufuk noktasını geliştirmektedir. Duvara sokağa renk katacağına inandığım resimleri çizmeyi tercih ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA