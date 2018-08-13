Gaziantep Zincirli Höyük'teki Kazılarda Demir Çağı'ndan Eserler Çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 5 bin yıllık tarihi kalıntıların bulunduğu Zincirli Höyük'te, 4 ayrı alanda başlatılan kazı çalışmalarının 12'nci etabında, Demir Çağı'na ait eserler bulundu.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta yer alan Zincirli Mahallesi ile aynı adı taşıyan Zincirli Höyük'te 4 hafta sürecek 12'nci etap kazılarına başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD'nin Chicago Üniversitesi tarafından 2006 yılında, höyükte ortaklaşa gerçekleştirilen kazıların 12'nci etabına, akademisyenler ve öğrenciler tarafından başlandı. 40 hektarlık alanda, 4 noktada yapılan kazı çalışmalarını Chicago Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. David Schloen'in başkanlığında köylü kadınlar ile erkeklerin de yer aldığı 60 kişilik ekip yürütüyor. Kazı çalışmalarına ayrıca ABD, Fransa ve Türkiye'deki üniversitelerin arkeoloji bölümlerinde okuyan öğrenciler de katılıyor.

Bu yılkı kazıların 2 noktasından saray yaşamı ve konut yapımı ile normal hayata ilişkin bilgiler elde edinildiğini belirten kazı alan sorumlusu Nicole Herzog, Demir Çağı'nı kazdıklarını söyledi. Herzog, Erken Tunç Çağı kazılırken, bu iki çağ arasında 1000 yıllık ara oluştuğunu tahmin ettiklerini dile getirdi. Nicole Herzog, Kazılarımızda şu ana kadar milattan önce 800 yıla ait Kral Kuttumova Steli, o döneme ait yemek yapılan odalar ile çanak çömlek parçaları, Geç Hitit Dönemi'nden Arami Kralı'nın heykeli, geçtiğimiz yıl içindeki çalışmalarda ise milattan önce 8'inci yüzyıla tarihlenen makyaj kutusunun yanı sıra keçi olduğunu düşündüğümüz 4 ayaklı hayvan heykeli ile Demir Çağı Dönemi'ne ait bilezik gibi birçok eser bulduk diye konuştu.