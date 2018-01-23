Afrin Şehidinin Cenazesi, Düzenlenen Törenle Ankara'ya Gönderildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonda YPG'li teröristlerle çatışarak şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan için Gaziantep Havaalanında tören düzenlendi. Şehidin cenazesi uçakla Ankara'ya gönderildi.

ŞEHİDİN CENAZESİ, GAZİANTEP HAVAALANINA GÖTÜRÜLDÜ

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik 'Zeytin Dalı' harekatında Kilis'in merkeze bağlı Gülbaba Köyünün güneydoğusunda bulunan Suriye'nin Burseya Dağında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın cenazesi, sabah saatlerinde morgdan alınıp Gaziantep Havalimanına götürüldü.

TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit Özalkan için burada düzenlenen cenaze törenine; Vali Ali Yerlikaya, 5'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve askeri erkan katıldı. Şehidin Türk bayrağıyla örtülü tabutu, burada cenaze aracından anılıp Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri uçağa taşındı. Şehidin cenazesi, buradan uçakla Ankara'ya gönderildi.