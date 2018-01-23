Gaziantep Zeytin Dalı Harekatı'nda 3'üncü Gün; Kara Operasyonu Sürüyor
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3'üncü gün; kara operasyonu sürüyor (12)ŞEHİDİN CENAZESİ GAZİANTEP'TEKilis'in merkeze bağlı Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda bulunan Suriye'nin Burseya Dağı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade astsubay üstçavuşun cenazesi, Kilis'ten Gaziantep'e getirildi.
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3'üncü gün; kara operasyonu sürüyor (12)
ŞEHİDİN CENAZESİ GAZİANTEP'TE
Kilis'in merkeze bağlı Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda bulunan Suriye'nin Burseya Dağı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade astsubay üstçavuşun cenazesi, Kilis'ten Gaziantep'e getirildi. Adli Tıp Kurumu morguna konulan, şehit astsubayın cenazesi, düzenlenecek tören sonrası memleketi Ankara'ya gönderilecek.