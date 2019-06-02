GAZİANTEP Zabıta el konulan ekmekleri dağıttı

Zabıta el konulan ekmekleri dağıttı

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, zabıta ekiplerinin yaptığı denetimde gramajı eksik olduğu için el konulan 72 ekmek, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

İslahiye Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, şikayetler üzerine yaptığı denetimlerde tezgahlarda satılan 72 ekmeğe, gramajı düşük olduğu için el koydu. İş yerleriyle ilgili yasal işlem başlatan ekipler, el konulan ekmekleri Dervişpaşa Mahallesi'nde oturan ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Kaynak: DHA