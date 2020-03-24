GAZİANTEP Yolcunun yanına oturunca otobüsten indirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› GAZİANTEP Yolcunun yanına oturunca otobüsten indirildi - Haberler
Gaziantep, Zabıta, Güncel

GAZİANTEP Yolcunun yanına oturunca otobüsten indirildi

Yolcunun yanına oturunca otobüsten indirildiİÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında, şehir içi ve şehirler arası çalıştırılan toplu taşıma araçları genelgesi üzerine zabıta ve trafik ekipleri, Gaziantep'te denetleme yaptı.

24.03.2020 23:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 23:37
GAZİANTEP Yolcunun yanına oturunca otobüsten indirildi

Yolcunun yanına oturunca otobüsten indirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında, şehir içi ve şehirler arası çalıştırılan toplu taşıma araçları genelgesi üzerine zabıta ve trafik ekipleri, Gaziantep'te denetleme yaptı. Kapasite fazlası nedeniyle yolcu yanında oturduğu belirlenince otobüsten indirilen Aysel Geyik, "Param boşa gitti ama devletimin canı sağ olsun" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele kapsamında, 81 ilin valiliklerine gönderilen ek genelgeyle şehir içi ve şehirler arası çalıştırılan toplu taşıma araçlarında, kapasitenin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edilmesi ve yolcuların birbiriyle temasının engellenmesi kararlaştırıldı. Gaziantep'te, genelge kapsamında polis ve zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan durakta ekipler, otobüse fazladan binerek, yolculardan birinin yanına oturduğunu görünce Aysel Geyik'i aşağı indirdi. Genelge hakkında bilgi verilen Geyik, eşinin rahatsızlığı nedeniyle ilaç almak için dışarı çıktığını belirterek, "Kartımı da basmıştım. Param boşa gitti ama devletimin canı sağ olsun. Artık bir sonraki otobüse bineceğim" dedi.

'PARA CEZASI YAZILMADI'

Denetlemelerin olduğu bölgeyi inceleyen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Cafer Yılmaz ise genelge kapsamında çalışmaların devam edeceğini söyledi. Sabah saatlerinden itibaren ekiplerin otobüs şoförlerini ve yolcuları uyardığını belirten Yılmaz, şu ana kadar para cezası yazılmadığını dile getirdi. Amaçlarının ceza değil vatandaşın sağlığı olduğunu belirten Yılmaz, "Ekiplerimizin çalışmaları burada olduğu gibi kentteki birçok noktada devam ediyor. Burada hem sürücüler hem vatandaşları uyarıyoruz. Amacımız kimseye ceza yazmak değil. Önemli olan vatandaşlarımızın sağlığı" diye konuştu.

Otobüs şoförleri ise ekiplerin uyarılarını dikkate aldıklarını ve yayımlanan genelgeye uyduklarını söyledi.

GAZİANTEP Yolcunun yanına oturunca otobüsten indirildi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

GAZİANTEP Yolcunun yanına oturunca otobüsten indirildi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi kendisini böyle savundu: Yanlış anlaşılma var Haberler
Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi kendisini böyle savundu: Yanlış anlaşılma var
Trump: Türkiye'ye 'Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın' dedim, başta kabul etmediler Haberler
Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler
İsveçli iklim aktivisti kendini karantinaya aldı Haberler
İsveçli iklim aktivisti kendini karantinaya aldı
İşte koronavirüsün yayılmasını engelleyen 5 hayati strateji Haberler
İşte koronavirüsün yayılmasını engelleyen 5 hayati strateji
Fransa'da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 1100'e yükseldi Haberler
Fransa'da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 1100'e yükseldi
MHP'li Grup Başkanvekili, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı Haberler
MHP'li Grup Başkanvekili, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu
Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
New York Valisi'nden Trump'a solunum cihazı tepkisi: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin
New York Valisi'nden Trump'a solunum cihazı tepkisi: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin
Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı
Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü
Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6820'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6820'ye yükseldi
Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü
Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü
Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı
Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı
Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi
Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya...
Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi
Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı
Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu
Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu
Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı
Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Donald Trump Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Akgül Seda Sayan Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Falcao Rıza Çalımbay Radamel Falcao Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Türk Polis Ak Parti
Şu an buradasınız: GAZİANTEP Yolcunun yanına oturunca otobüsten indirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 23:49:33. #1.15#
title