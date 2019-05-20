Gaziantep Ymmo'da Yeni Yönetim

Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odasında (YMMO) yönetim kurulu başkanlığına Mehmet Tekin Alpay seçildi.

Grand Otel'de düzenlenen Gaziantep YMMO 10'uncu Olağan Kongresinde tek liste ile gidilen seçimlerde bayrak değişimi yaşandı. Görev süresini dolduran Ali İhsan Kaya'nın yerine, Mehmet Tekin Alpay başkanlığa getirildi.

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, Defterdar Metin Tankoç, SGK Müdürü Mehmet Uzun, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Özbay, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Disiplin Kurulu Üyesi Abdullah Yeşil, eski YMMO Başkanları Hasan Aktaş ve Ferit Zirek ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 16 ilden Yeminli Mali Müşavirler katıldı.

Genel kurulda, Mehmet Tekin Alpay başkanlığındaki yönetim kurulunda Cengiz Kalfe, Selçuk Tunç, Bayram Bolat ve Afşin Gürsoy yer aldı.

Disiplin kurulu üyeliklerine Tuncay Çetin, Hasan Şeker, Muhammet Ersöz, Nedim Poyraz ve Mehmet Kalkinoğlu, denetim kurulu üyeliklerine İ.Hakkı Özsabuncuoğlu, Ali Ural ve Serdar Okuducu, TÜRMOB Genel Kurul Temsilciliklerine ise Ali İhsan Kaya, Hasan Aktaş, Fevzi Elmas, Yusuf Akay ve Duran Ergetir seçildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA