Gaziantep, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig ekibi Gaziantep, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Süper Lig ekibi Gaziantep, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulübün tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.
Sabah 08.45'de başlayan antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.
İdmanda koordinasyon çalışmaları ve fiziksel güç arttırıcı dayanıklılık koşuları gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan