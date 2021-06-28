Gaziantep yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulübün tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

Dayanıklılık, koordinasyon çalışmaları ve çift kale maç yapılarak tamamlanan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana izinli Alexandru Maxim dışındaki tüm futbolcular katıldı.

Kulüp Başkanı Cevdet Akınal, yönetim kurulu üyeleri Sezer Cihan ve Erhan Özmen de idmanı takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

6 ay önce Alanyaspor'la sözleşme imzalayan Tzavellas, 'Ailevi sebeplerim var' diyerek ayrıldı
6 ay önce Alanyaspor'la sözleşme imzalayan Tzavellas, "Ailevi sebeplerim var" diyerek ayrıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Fahrettin Koca Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Kerem Kamışlı Yiğit Marcus Aral
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Metin Oktay Yiğit Şardan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 22:31:15. #1.15#

title