GAZİANTEP Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı, tutuklandı

GAZİANTEP Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı, tutuklandı

Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı, tutuklandı (2)TUTUKLANDIGaziantep'te, yeni doğum yapan 3 çocuk annesi eşi Güldane Yırtıcı'yı, hastanede yatarken, darbedip, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklayan Ahmet Yırtıcı, emniyetteki işlemlerini ardından Şehitkamil Devlet...

24.08.2019 16:49
GAZİANTEP Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı, tutuklandı

Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı, tutuklandı (2)

TUTUKLANDI

Gaziantep'te, yeni doğum yapan 3 çocuk annesi eşi Güldane Yırtıcı'yı, hastanede yatarken, darbedip, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklayan Ahmet Yırtıcı, emniyetteki işlemlerini ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağılık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen Ahmet Yırtıcı, çıkarıldığı Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.

GAZİANTEP Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı, tutuklandı
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et