Gaziantep Yeni Baro Hizmet Binası açıldı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Barosunun Yeni Hizmet Binası düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine avukatlar ve Gaziantep protokolü yoğun ilgili gösterdi.

Yapımı tamamlanan ve birçok alanda hizmet verecek olan Gaziantep Barosu Yeni Hizmet Binası yoğun katılımla açıldı. Çok sayıda avukatın ve Türkiye'nin çeşitli illerinden baro başkanlarının açılışta yer aldığı törene; Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ramiz Erinç Sağkan, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve protokol üyeleri katıldı. Etkin bir şekilde savunma hakkının sağlanmasına katkı sunacak olan Gaziantep Barosu Yeni Hizmet Binası'nda ayrıca stajyer avukatlara meslek alanında eğitimlerde verilebilecek.

"30 ila 40 yıl boyunca ihtiyacı karşılayacak bir bina yapıldığını düşünüyoruz"

Yeni hizmet binasının yapımını sağlayan süreç hakkında bilgiler veren ve emeği geçenlere teşekkür eden Gaziantep Baro Başkanı İskender Kahraman, " Bugüne kadar birçok yerde konuşmalar yaptım ama böyle bir kalabalığın, dostumun ve meslektaşlarımın arasında gerçekten çok heyecanlandım. Biz ilk olarak Gaziantep Barosu Hizmet Binası yapımıyla ilgili 2012 yılında araştırmalara ve çalışmalara başladık. 2016 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesiyle yaptığımız protokoller sonucu bir yer belirledik ve binanın yapımını tamamladık. Açılışını yapmak bizlere nasip oldu ama emeği geçen eski baro başkanlarımız olmak üzere herkese teşekkür ederim. Bugün Gaziantep Barosunun mensubu avukatlara, stajyer avukatlara, baromuzdan hizmet alan vatandaşlarımıza çok uygun ve kullanışlı bir hizmet binasının yapıldığını düşünüyoruz. İleriye dönük olarak en az 30 ila 40 yıl boyunca ihtiyacı karşılayacak bir bina yapıldığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

" Mesleki dayanışmamıza katkı sunacak çok önemli bir bina"

Savunma hakkının daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için çok nitelik bir hizmet binasının yapıldığını söyleyen Barolar Birliği Başkanı Ramiz Erinç Sağkan, binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu bina, yurttaşların savunma hakkının daha etkin ve nitelikli bir şekilde temsil edilebilmesi için meslek içi eğitimlerin yapılacağı, avukatlığın kamusal boyutunu temsil eden adli yardım ve CMK hizmetlerinin daha nitelikli olarak sürdürülebileceği aynı zamanda mesleki dayanışmamıza katkı sunacak çok önemli bir binadır. İçerisinde bulunduğumuz salonda bundan sonraki onlarca yıl boyunca yüzlerce stajyer avukat, bağımsızlığımızın sembolü olan cübbelerini giyerek, yeminlerini icra edecekler" dedi.

"Gaziantep bu konuda eksik kalmış ama bu eksiğimiz de gidermiş olduk"

40 yıl önce bu tarz hizmet binalarının lüks olarak adlandırılabileceğini ancak günümüzde ihtiyaç haline geldiğini belirten Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'in bu alanda geç kaldığını ve eksik kaldığını ancak bu eksiliğinde tamamlanmış olduğunu dile getirerek, " Güzel bir etkinlik için bir aradayız. Bina yapımı tam bir Gaziantep Modeli örneği olmuş. Arsasını Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz ile Şehitkamil Belediyemiz uygun şartlarda oluşturmuşlar. Bina için 3 dönem baro başkanları ve yönetimleri yapımında emek harcamış aynı zamanda da Türkiye Barolar Birliğinin desteğini görmüşüz. Adalet mekanizmasında adli binalarının geliştiğini hepimiz görüyoruz ama savunma ayağı eksik kaldığında tam olarak istediğimiz sonuç alınamayabiliyor. Özellikle bu açıdan stajyer avukatlarımız başta olmak üzere avukatlarımızın; insani şartlarda eğitim görebileceği, bir araya gelerek kendilerini geliştirebilecekleri ve aktivitelerini rahatlıkla yapabilecekleri bu tür binalara ihtiyaç var. Bu belki 40 sene önce lüks olarak değerlendirilebilir ama artık bir ihtiyaç. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin bu binalarda bu hizmetler veriliyor. Gaziantep geç kalmış, eksik kalmış ama bu eksikliğimiz de şimdiden tamamlanmış oldu. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Açılış töreni plaket takdimlerinin ardından kurdele kesimiyle son buldu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Yerel