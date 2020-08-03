GAZİANTEP Yeni aldığı otomobiliyle kaza yaptı: 2 yaralı Yeni aldığı otomobiliyle kaza yaptı: 2 yaralıGAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarparak takla attı.

Yeni aldığı otomobiliyle kaza yaptı: 2 yaralı

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni aldığı arabasıyla bayram gezmesine çıkan Coşkun Yıldırım'ın kullandığı 27 AFU 667 plakalı otomobil, Yeşilvadi Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüje çarpıp, takla attı. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan arkadaşı yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgli sotuşturma sürüyor.

Kaynak: DHA