Gaziantep yemekleri ve kültürü Kastamonu'da tanıtılacak

14.11.2019 18:01 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:04

Kastamonu'da yarın başlayacak "Gaziantep Tanıtım Günleri" etkinliğinde, şehrin birbirinden güzel lezzetleri ve yörenin kendine has kültürü ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Organizasyon sorumlusu Ekrem Doğan, Gaziantep Dernekler Konfederasyonunca özel bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep'i tanıtmak amacıyla yola çıktıklarını belirtti.

Türkiye'de 50'den fazla kentte organizasyonlar düzenlediklerini anlatan Doğan, "Gaziantep'i Kastamonu'ya tanıtmak istiyoruz. Etkinliğimiz 10 gün sürecek. Cuma, cumartesi ve pazar günleri sirk gösterileri olacak. Bütün okullara biletlerimiz dağıtılacak." dedi.

Tanıtım günlerinde Gaziantep'in kebap, baklava, fıstık ve baharatlarının yer alacağını aktaran Ekrem Doğan, sıra geceleri düzenleyeceklerini de dile getirdi.

Kastamonu'ya yaklaşık 100 kişilik bir ekiple geldiklerini bildiren Doğan, "Kastamonu ekonomisine çok büyük katkıda bulunacağız. Kastamonu'da etkinliğimizi 50 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. En son Kocaeli'de yaptığımız fuarda 260 bin ziyaretçi aldık. Gaziantep olarak girmediğimiz ilçe, köy kalmayacak." diye konuştu.

Kuzeykent Fuar Alanı'nda yarın başlayacak etkinlik, 24 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA