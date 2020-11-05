Gaziantep Yedi Başak'tan İzmir'deki depremzedelere yardım
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Gaziantep Yedi Başak'tan İzmir'deki depremzedelere yardım

05.11.2020 17:45 | Son Güncelleme: 05.11.2020 17:50
Gaziantep Yedi Başak'tan İzmir'deki depremzedelere yardım

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, İzmir'de yaşanan deprem sonrası evlerine giremeyen vatandaşlara ve enkazda arama kurtarma çalışması yapan ekiplere sıcak yemek, atıştırmalık, battaniye, gıda kolisi ve çocuklar için oyuncaklardan oluşan yardım malzemeleri dağıttı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, İzmir'de yaşanan deprem sonrası evlerine giremeyen vatandaşlara ve enkazda arama kurtarma çalışması yapan ekiplere sıcak yemek, atıştırmalık, battaniye, gıda kolisi ve çocuklar için oyuncaklardan oluşan yardım malzemeleri dağıttı.

Yedi Başak Derneği, İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6'lik deprem ve tsunami sonrası Dernek Başkanı Mustafa Bulut başkanlığında acil toplanarak evleri zarar görmüş ve geceyi dışarda çadırda geçirmek zorunda kalan afetzede vatandaşlara acil yardım ulaştırmak için çalışma yaptı. Çalışmalarını tamamlayan Yedi Başak yardım ekibi, deprem bölgesine intikal ederek enkaz alanlarında tarama faaliyetleri yaptı. Tarama faaliyetleri sonrası ihtiyaç tespit çalışmalarını tamamlayan Yedi Başak, depremden zarar gören vatandaşlara sıcak yemek, atıştırmalık, battaniye, gıda kolisi ve çocuklara oyuncak yardımında bulundu. Enkaz bölgelerinde yardım çalışmalarını yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Genel Müdürü Halil Kafarak, çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Ülkemiz coğrafi konum gereği deprem ile her an karşı karşıya gelebilecek durumda. Bizler de bu tür afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Yakın zamanda yaşadığımız Elazığ depreminde edindiğimiz tecrübe ile AFAD ve Kızılay koordinasyonunda yardım yapılacak yerlerin tespitini yaparak yaraları sarmak için faaliyetlerimize başladık. Evlerinin zarar görmesi sonucu çadırlarda kalan vatandaşlarımıza ve enkazlarda arama kurtarma çalışmalarında bulunan kahramanlarımıza günlük olarak sabah, öğlen, akşam üç öğün sıcak yemek hizmeti sunduk. Enkazda arama kurtarma ekibine tozdan etkilendikleri için ayran ve süt dağıtımı gerçekleştirdik. Parklarda çadırlarda kalan vatandaşlarımıza gıda kolisi, battaniye ulaştırdık. Gece soğuk olduğundan akşam yemeği sonrasında ekibimiz vatandaşlarımıza çay ikramında bulundu. Diğer taraftan depremden olumsuz etkilenen minik yürekli çocuklarımıza oyuncak hediye ettik ve onlarla oyun oynayarak depremin üzerlerindeki olumsuz etkisini bir nebzede olsa azaltmaya çalıştık. Halkımızın zor zamanlarda birlik beraberlik duygusu en yüksek seviyeye çıktığını İzmir'de de gözlemledik. Emrah apartmanında akşam yemeği dağıtımında bir aile ellerinde çorba tenceresiyle dağıtım standımıza gelip pişirdikleri çorbayı bizimle beraber dağıttılar. Gerçekten zor bir süreç fakat burada vatandaşlarımızın ne derece kenetlendiğini ve birbirine destek olduğunu bu örnekle daha iyi görmüş olduk. Dernek olarak İzmirli vatandaşlarımızın yanında olup yaraları beraber saracağız. Tekrardan depremde yaşamlarını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Ayrıca devletin her kademesinde çalışan görevlilerimize, gece gündüz demeden fedakarca çalışan arama kurtarma ekiplerimize ve canla başla yaraları sarmaya çalışan sivil STK'larımıza gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep Yedi Başak'tan İzmir'deki depremzedelere yardım
Gaziantep Yedi Başak'tan İzmir'deki depremzedelere yardım
Gaziantep Yedi Başak'tan İzmir'deki depremzedelere yardım
Gaziantep Yedi Başak'tan İzmir'deki depremzedelere yardım
Gaziantep Yedi Başak'tan İzmir'deki depremzedelere yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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