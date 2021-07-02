Gaziantep, yasadışı yollarla Türkiye'ye getirilen 54 hayvanı koruma altına aldı
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Gaziantep, yasadışı yollarla Türkiye'ye getirilen 54 hayvanı koruma altına aldı

Gaziantep, yasadışı yollarla Türkiye'ye getirilen 54 hayvanı koruma altına aldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Hayvanlar, uygulanacak gerekli tedaviler ve karantina süresinin ardından türdaşları ile beraber Hayvanat Bahçesi'nde yaşamaya başlayacaklar.

Ülke genelinde yaralı birçok hayvana yeni yuva olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesine hizmet veren Gaziantep Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı, yeni üyelerini ağırlamaya başladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan operasyonlar sonrası yakalanan 13'ü boa, 2'si Mısır ve biri 1 Meksika türü olmak üzere toplamda 16 yılan, alex ve jako türünden 29 adet papağan, 4 koati, 3 alpaka ve 2 rakun Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürlüğünce Gaziantep Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı ekiplerine teslim edildi. Gerekli tedavilerin yapılması ve rutin karantina süresi sonrası türdaşları ile beraber yaşamaya başlayacak yeni hayvanlar, hayvanat bahçesi ekiplerince hazırlanan yuvalarına götürüldü.

ÖZSÖYLER: GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ VE DOĞAL YAŞAM PARKI'NI HERKESİN GÖRMESİ GEREKİYOR

Konu hakkında açıklamada bulunan Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler ise "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Doğal Yaşam Parkımıza İstanbul'a yasa dışı yollarla sokulan Milli Parklar 1'nci Bölge tarafından yakalanan hayvanları getirdik. Yoğun bakım ve karantina uygulamalarını gerçekleştiriyoruz. Belli bir süre sonra yaşamlarını doğada sürdüremeyeceği için burada kendilerini misafir edip bakacağız. Gaziantep Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı herkesin görmesi gerekiyor. Burası yaklaşık 1 milyon 500 bin dönüm üzerine kurulu, safari parkı bulunan bir alan. Hayvanların doğal yaşam alanlarını düşünülmüş. 350 türden 7 bin 500 hayvan bulunuyor. Şu ana kadar pandemi döneminde 1 milyon 500 bin kişi ziyaret etti. Pandemi öncesi 5 milyon ziyaretçi geliyordu. Bu dönemde hayvanat bahçemiz eski günlerini tekrardan yakalayacak" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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