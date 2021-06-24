Gaziantep Yardım Vakfı'ndan 400 çocuğa kıyafet yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep Yardım Vakfı'ndan 400 çocuğa kıyafet yardımı

Gaziantep Yardım Vakfı'ndan 400 çocuğa kıyafet yardımı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep Yardım Vakfı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi 400 çocuğa kıyafet yardımı yaptı.

Gaziantep Yardım Vakfı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi 400 çocuğa kıyafet yardımı yaptı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bir hayırsever tarafından vakıfa bağışlanan kıyafetler, ihtiyaç sahibi 400 çocuğa dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen vakfın Başkanı Ergun Yetkin, ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan yardımların salgın döneminde artarak devam ettiğini belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Yetkin, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Pandemi döneminde vakfımız aracılığıyla yoksullara yardım etmek isteyen hayırseverlerin sayısı arttı. Aynı şekilde yardımda bulunduğumuz aile sayısında da artış oldu. Bilgimiz dahilinde kimse aç uyumasın diyerek sürdürdüğümüz faaliyetler çerçevesinde 400 civarındaki haneye düzenli yardımda bulunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

Duygu Delen davasında üst mahkeme itirazı kabul etti! Mehmet Kaplan hakkında yeniden tutuklama kararı
Duygu Delen davasında üst mahkeme itirazı kabul etti! Mehmet Kaplan hakkında yeniden tutuklama kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Boris Johnson Mustafa Şentop
Magazin Hadise Müge Anlı Brad Pitt Seda Sayan
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep Yardım Vakfı'ndan 400 çocuğa kıyafet yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 15:53:26. #1.16#

title