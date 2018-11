Gaziantep Yardım Vakfı, Çeyrek Asırdır Yoksulun Yanında

Rotary Kulüpleri 2430. Bölge Guvernörü N. Altan Arslan ve Gaziantep Zeugma Rotary Kulübünün yöneticileri Gaziantep Yardım Vakfı'nı ziyaret etti.

Gaziantep Yardım Vakfı Başkanı Ömer Cıncıkcı ve Mütevelli Heyet Başkanı Sıtkı Severoğlu, Rotary Kulüplerinin yöneticilerine vakfın çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Vakıf Başkanı Cıncıkcı, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi gören vakfın 1993 yılında kurulduğunu belirterek, "1991 Yılında yardım gönüllü 10 arkadaşımızla, 'Gaziantep'te bilgimiz dahilinde kimse aç ve açıkta kalmasın' diyerek çıktığımız bu yolda, 1993 yılında vakfımızı kurarak çalışmalarımızı kurumsal hale getirdik" dedi. 30 aile olarak başladıkları yardımların şuanda 450 aileye ulaştığını da anlatan Cıncıkcı, "Başlangıçta yardım ulaştırdığımız ev sayısı 30 iken bugün 450 civarında muhtaç aileye yardım yapıyoruz. Bu ailelerin üniversitede okuyan 50'ye yakın çocuğuna da her ay burs veriyoruz. Ayrıca, her yıl 1500 civarında öğrenciye kıyafet ve kırtasiye yardımında bulunuyoruz. Vakfımızın en önemli faaliyetlerinden biri de kurban bayramlarındaki verdiği kurban kesim hizmetidir. Her yıl vakfımızda yaklaşık 350 civarında kurban kesiliyor. İnsanlar, bayram sabahı geliyor, daha önceden tartılmış ve kilosu belli olan kurbanlıklarını uygun koşullarda kestirme imkanı buluyorlar" dedi.

Rotary Kulüpleri 2430. Bölge 2018-2019 Dönem Güvernörü N. Altan Arslan da ziyaret sırasında Rotary Kulüplerinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, dünya genelinde 36 bin Rotary Kulübünün hizmet verdiğini anlattı. Kulüplerin toplam üye sayısının 1 milyon 225 bin olduğunu hatırlatan Bölge Guvernörü Arslan, "Biz yerel sorunlara yönelik çözüm üreten, ancak uluslararası normlarda çalışan bir derneğiz" diye konuştu.

Gaziantep'te uluslararası organizasyon

Arslan, Şubat ayında Gaziantep'te uluslararası nitelikte bir organizasyon düzenleyeceklerini de ifade ederek, "8-10 Şubat 2019 tarihlerinde Gaziantep'te önemli bir organizasyonumuz olacak. Yaklaşık 25 ülkeden farklı sektörlerde faaliyet gösteren Rotary üyeleri Gaziantep'e gelecek. Gaziantep'in tanıtımına önemli katkı sunacağına inandığımız uluslararası organizasyon ile birlikte Gaziantep'e gelecek olan misafirlerimiz ülkeler arası ekonomik ve sosyal ilişkilerin gelişimine de katkı sağlayacak" diye konuştu.

Rotary Kulüpleri Bölge Guvernörü Altan Arslan, samimi bir ortamda geçen ziyaret sırasında, Gaziantep Yardım Vakfı Yöneticilerine yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, yardım çalışmalarında ortak projeler de yürütebileceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından 2430. Bölge Guvernörü Altan Arslan ve eşi Neslihan Arslan, Guvernör Yardımcıları Yasemin Tan ve Mehmet Alkan, Zeugma Rotary Kulüp Başkanı Kemal Durakoğlugil ve eşi Selen Durakoğlugil ile Zeugma Rotary Kulüp Saymanı Arzum Öğücü,ve Vakıf yöneticileri Gaziantep Yardım Vakfı binasında Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile devam eden kursları da ziyaret ederek, kursiyerlerle sohbet etti, bilgi aldı. - GAZİANTEP