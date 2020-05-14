GAZİANTEP Yankesici kadınlar, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
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GAZİANTEP Yankesici kadınlar, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

Yankesici kadınlar, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandıGAZİANTEP'te, alışveriş yapan 4 kadının çantalarından cüzdan ve cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çalan 2 kadın, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

GAZİANTEP Yankesici kadınlar, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
14.05.2020 15:35 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:37

Yankesici kadınlar, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

GAZİANTEP'te, alışveriş yapan 4 kadının çantalarından cüzdan ve cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çalan 2 kadın, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Hırsızlık sırasında çarşaf giyip, kendilerini gizlemeye çalıştıkları da belirlenen kadınlardan 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te son dönemde 4 kadın, mağazalarda alışveriş yaparken, cep telefonu ve cüzdanlarının çalındığını söyleyerek, polise şikayette bulundu. Şikayetler üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının meydana geldiği mağazalarda bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. İnceleme sonucu yankesicilik yöntemiyle yapılan bazı hırsızlık olaylarında çarşaf giyerek, kendilerini gizlemeye çalışan şüpheli kadınlar, polis ekiplerince yakalandı. Yanlarındaki çantada yapılan aramada da çarşaf bulunan 2 kadın, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan ve ismi açıklanmayan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GAZİANTEP Yankesici kadınlar, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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