Gaziantep Yakalanan 5 Kapkaççı Tutuklandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde son bir ayda yaşanan kapkaç olaylarıyla ilgili yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk kapkaç olayı Şehitkamil ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde Meydana geldi. Seyrantepe Kent Pazarı yakınlarında yürüyen bir kadın, içerisinde M.Y., M.E. ve A.A.'nın bulunduğu otomobille takip edildi. Bir süre takip edilen kadın, kapkaççıların ilk fırsatında çantasını ele verdi. Polis tarafından yapılan inceleme sonrası yakalanan 3 zanlı, sevk edildiği mahkemece gözaltına alınarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen bir miktar para ve ziynet sahibine teslim edildi.

İkinci kapkaç olayı ise, Konak Mahallesinde yaşandı. Asayiş Şube ekipleri, Suriye uyruklu mağdurun yolda yaya olarak giderken arkasından motosikletle gelen iki şahıs tarafından kapkaçça uğradı. İnceleme yapan ekipler, şahısları kimliklerini tespit ederek adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda, H.A. ile H.Ç. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramada, şahıslar tarafından çalınan, 4 bin Euro, 3 bin Dolar, 4 bin TL, bir miktar ziynet eşyası ve 1 adet cep telefonu sahibine teslim edildi. - GAZİANTEP