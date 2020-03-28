GAZİANTEP Yağmurda kayan otomobil menfeze düştü Yağmurda kayan otomobil menfeze düştüGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otomobil menfeze düştü.

Yağmurda kayan otomobil menfeze düştü

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otomobil menfeze düştü.

Kaza, Arfalı Mahallesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Arfalı Mahallesine giden Hamza Gürbüz(49) yönetimindeki 33 AFK 03 plakalı otomobil, dün gece başlayan ve aralıklarla şiddetli şekilde devam eden yağmur nedeniyle kontrolden çıkarak menfeze düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobil ise menfezden iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.

Kaynak: DHA