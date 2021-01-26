Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Törer'den "Yapılandırma fırsatını kaçırmayın" çağrısı

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer, 7256 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" kapsamında hayata geçirilen yapılandırmayla ilgili "Fırsatı kaçırmayın" çağrısı yaptı.

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer, 7256 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" kapsamında hayata geçirilen yapılandırmayla ilgili "Fırsatı kaçırmayın" çağrısı yaptı.

Törer, yazılı açıklamasında, 7256 sayılı kanun için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin Cumhurbaşkanlığı Kararıyla bir ay uzatıldığını hatırlattı.

Törer, yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin 31 Ocak 2021 tarihinin tatile rastlaması nedeniyle 1 Şubat tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları ve başvuru üzerine yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) ödemelerini 1 Mart'a kadar yapmaları gerektiğini ifade etti.

Yapılandırma kapsamına giren borçların vergi dairesine gitmeden 7 gün 24 saat internet üzerinden kolaylıkla yapılandırılabileceğini aktaran Törer, şöyle devam etti:

"Mükelleflerimiz yapılandırma başvurusu yapmak için www.gib.gov.tr adresindeki hızlı erişim bölümünde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi butonuna tıklayarak sisteme ulaşabilirler. TC Kimlik numarası ve interaktif Vergi Dairesi şifresi bulunan mükelleflerimiz bu şifre ile bulunmayanlar ise e-devlet şifresini kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfada yer alan yapılandırma işlemleri bölümünden, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri'ne gelerek başvuru formunu peşin veya taksitli olmak üzere diledikleri gibi doldurarak başvuru işlemini tamamlayabilir ve ödeme planı çıktısı alabilirler."

Diğer taraftan yapılandırılan borçlara ilişkin ödemelerin de yine İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden 7 gün 24 saat anlaşmalı bankaların kartları veya kredi kartlarıyla kolayca ödenebileceğini bildiren Törer, "Pek çok vergi borcunu kapsayan ve çeşitli avantajlar sunan bu kapsamlı Yapılandırma Kanunu, mükellefler için kaçırılmaması gereken bir fırsat. Mükelleflerimizin muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamaları için başvurularını son güne bırakmamalarını özellikle rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar