Gaziantep ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs sakinliği yaşanıyor Gaziantep ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı kent meydanları ve tarihi Balıklıgöl yerleşkesi boş kaldı.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı kent meydanları ve tarihi Balıklıgöl yerleşkesi boş kaldı.

Dünya genelinde etkisini sürdüren salgın nedeniyle yurt genelinde alınan tedbirler ve "evde kal" çağrısına uymasıyla kent merkezlerinde en sakin günler yaşanıyor.

Gaziantep'te de kentin en işlek caddeleri boşalırken, güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri, insanları evde kalmaları konusunda uyarıyor. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin ise ihtiyaçları görevli ekipler tarafından karşılanıyor.

Tarihi Balıklıgöl yerleşkesi en sessiz döneminde

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle "evde kal" çağrısına uyulmasıyla caddeler boşaldı. Normal günlerde büyük yoğunluğun yaşandığı tarihi Balıklıgöl yerleşkesi de boş kaldı.

Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamın daha önce ziyarete kapatılmasıyla yoğunluğun azaldığı yerleşke, vatandaşların tedbirlere uymasıyla sessizliğe büründü.

Kent genelinde polis ve diğer görevlilerin ise cadde ve sokaklarda çalışmalarına devam ettiği görüldü.

Öte yandan, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilere polis ve belediye ekiplerinin desteği sürerken, gönüllü birçok kişi de evlerinden dışarı çıkmayan yaşlı ve hastalara yardımcı olmaya devam etti.

Kaynak: AA