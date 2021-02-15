Gaziantep ve Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 1029 kişiye para cezası

Gaziantep ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 1029 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 1029 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep ve Şanlıurfa emniyet müdürlükleri, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Gaziantep'te dün gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 714 kişi ile sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarına uymayan 14 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 451 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Şanlıurfa'da da kent genelinde hafta sonu gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma kısıtlaması ile maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 301 kişiye para cezası verildi.

Ekipler ayrıca 3 bin 244 iş yeri denetlerken, kurallara uymadığı belirlenen bir işyeri hakkında idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal