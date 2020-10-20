Gaziantep ve Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri denetimi
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Gaziantep ve Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

20.10.2020 13:27 | Son Güncelleme: 20.10.2020 13:32
Gaziantep ve Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

Gaziantep ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Gaziantep'teki işletmeler denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 45 ekip ve 91 personelin katılımıyla umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, lokanta gibi işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Sosyal mesafe, maske ve temizliğe yönelik denetimlerde, kafe, lokanta gibi 1465 işletme incelendi, salgına ilişkin eksikliği tespit edilen 230 iş yeri için ise uyarıda bulunuldu.

Şanlıurfa'da da İl Umumu Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla geniş kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimler kapsamında kent genelinde 987 personelden oluşan 271 ekip tedbir ve denetimleri mercek altına aldı.

1722 noktada gerçekleştirilen denetimlerde, maske, fiziki mesafe ve temizlik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 77 iş yerine idari para cezası uygulanırken, 70 iş yerine de uyarı verildi.

Denetimler sonucu elde edilen veriler, Salgın Denetim Merkezi sistemine günlük yüklenecek. Yapılacak analiz, ilave tedbir ve faaliyetlerin belirlenmesi için değerlendirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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