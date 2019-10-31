Gaziantep ve Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep ve Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep ve Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltıGAZİANTEP - Gaziantep ve Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda toplam 6 kişi gözaltına alındı.

31.10.2019 20:31

Gaziantep ve Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep ve Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep ve Şanlıurfa'da operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçu kapsamında Gaziantep'te 5 şahıs ve Şanlıurfa ilinde 1 kişi gözaltına alındı. Aramalarda şüpheli şahıslara ait dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak: İHA

VİDEO: Gaziantep ve Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.