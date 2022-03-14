Az önce deprem nerede oldu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Gaziantep ve Şanlıurfa'da deprem mi oldu? 14 Mart Pazartesi 2022 nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi, hangi ilçe? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

GAZİANTEP VE ŞANLIURFA'DA DEPREM Mİ OLDU? (14 MART PAZARTESİ)

Deprem'in merkez üssü Adıyaman olarak tespit edildi. Ek olarak deprem Malatya, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi civar şehirlerden de hissedildi.

AFAD verilerine göre 14 Mart Pazartesi 2022 tarihinde saat 15:38 sularında Adıyaman Çelikhan'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Adıyaman olarak belirlenirken depremin civar şehirlerde hissedildiği bildirildi. Deprem Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da da hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamalar şöyle:

#DEPREM: Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 15.38'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

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Geçmiş olsun Adıyaman.

Çelikhan ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 15.38'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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