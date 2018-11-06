Gaziantep ve Malatya'nın Yeni Valileri Göreve Başladı

Sivas Valiliğinden Gaziantep Valiliğine atanan Davut Gül ve Bolu Valiliğinden Malatya Valiliğine atanan Aydın Baruş görevine başladı.

Gaziantep Valiliği girişinde kent protokolü tarafından karşılanan Gül'e, yöresel kıyafetli çocuklar çiçek verdi.

Şeref defterini imzaladıktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Gül, yaptığı konuşmada, tarihi kahramanlıklarla dolu bir şehre hizmet etmekten mutluluk duyacağını dile getirerek, bugüne kadar Gaziantep'e emek vermiş tüm valilere şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Gül, bugüne kadar olduğu gibi görev süresi boyunca da FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kararlı şekilde mücadele edeceklerini ifade ederek, kentin ve halkın huzurunu her şeyin önünde tutacaklarını vurguladı.

Kentteki istihdam, üretim ve ticaretin artırılmasını arzuladıklarını, bunun için gerekli çalışmaların yapılmasını kendisine görev bildiğini aktaran Gül, "Gaziantep'in önemli bir sanayi ve ticaret potansiyeli var. Yatırımcının önündeki engellerin kaldırılması başlı başına işlerimizden biridir. Büyükşehir Belediyemizin turizm atağını biliyor ve takip ediyoruz. Gaziantep'in turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi için çalışacağız. Fakir fukara, garip gureba öncelikli takip edeceğimiz konular olacak." diye konuştu.

Kadınlar, gençler, çocuklar ve yaşlıların ilgilenecekleri konular olduğunu, Milli Eğitim alanında son yıllarda önemli yatırımların yapıldığını, bunları da hassasiyetle takip edeceklerini belirten Gül, şöyle konuştu:

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın mantığıyla terleyen bir vali olacağız. Ayrıca ulaşılabilir bir vali olacağım. Gazianteplilerin valisi olacağım. Evet devletin valisiyiz ama bunun da ötesinde halkın valisi olmak istiyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da insanlar hem valilik makamına güvensinler hem de bireysel olarak Gaziantep Valisine güvensinler. Tüm farklılıklarına rağmen toplumsal barışla büyüyen bir kent olan Gaziantep'in bu özelliğini korumamız lazım."

Gül, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden de vatandaşın taleplerini onların lehinde yorumlamalarını isteyerek, "Vali söylerse yaparız denilen hangi konu varsa, şimdiden talimatımdır, benim söylememle yapılabilecek her şeyi yapalım. Benim söylememle mümkün olmayan şeyler de zaten hukuken uygun değildir. İnisiyatifi vatandaşın lehine kullanalım." dedi.

Malatya

Malatya Valiliğine atanan Aydın Baruş da Valilik binası önünde protokol üyelerince karşılandı ve tören mangasını selamladı.

Baruş, Valilik toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Malatya'da görev yapma onurunu kendisine veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu belirterek, kendisine verilen sorumluluğun gereğini layıkıyla yerine getireceğini ifade etti.

Malatya'nın ekonomi, sağlık, eğitim, sosyal hizmetler ve diğer konularda sahip olduğu imkanları, azami şekilde değerlendirmek, çocuklara ve gençlere daha yaşanabilir bir Malatya bırakmak için her türlü gayreti sarf edeceklerini dile getiren Baruş, "Malatya'nın her bakımdan daha iyi yerlere gelmesi, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında önemli bir hisse sahibi olabilmesi için Malatyalı vatandaşlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, muhtarlarımızla, siyasi partilerimizin temsilcileriyle, üniversitelerimizle yakın bir iletişim, uyum ve iş birliği halinde çalışmaya dikkat edeceğiz." diye konuştu.