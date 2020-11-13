Gaziantep ve Malatya'da kültür-sanat
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep ve Malatya'da kültür-sanat

13.11.2020 11:03 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:06
Gaziantep ve Malatya'da kültür-sanat

Gaziantep ve Malatya'da farklı oyunlar bu hafta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Gaziantep ve Malatya'da farklı oyunlar bu hafta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Konya Devlet Tiyatrosu, "Işıltılı Haşerat" adlı oyununu Gaziantep'te sahneleyecek.

Philip Ridley'in yazdığı, Can Utku'nun Türkçe'ye uyarladığı Can Ali Çalışandemir'in yönettiği oyunda, Ahmet Çökmez, Ebru Gülerarslan Serin ve Bogaçhan Sözmen rol alacak.

Onat Kutlar Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak oyunda, Ollie ve Jill'in başından geçen olaylar anlatılıyor.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Malatya'da "80 Günde Devr-i Alem" adlı oyununu izleyicilerle buluşturacak.

Jules Verne'nin yazdığı, Mark Brown'un uyarladığı, Başak Othan'ın çevirdiği ve Gökhan Kocaoğlu'nun yönettiği oyunda, Can Şıkyıldız, Rojhat Özsoy, Fazıl Aksakal, Canan Maktal ve Can Albayrak rol alıyor.

Oyunda, 1872'de Londra'da yaşayan Phileas Fogg'un dünyayı 80 günde gezme fikri üzerine iddiaya girip bütün mal varlığını satması ve başından geçenler konu ediliyor.

İki perdeden oluşan ve yaklaşık 2 saat süren oyun, bugün ve yarın saat 20.00'de Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

İlgili Haberler

Şırnak'ta sağlanan huzur ortamı kültür ve sanatta başarıyı da beraberinde getirdi
Şırnak'ta sağlanan huzur ortamı kültür ve sanatta başarıyı da beraberinde getirdi
Mezopotamya'nın 'altın üçgeni' kültür ve inanç turizmiyle tanıtılacak
Mezopotamya'nın "altın üçgeni" kültür ve inanç turizmiyle tanıtılacak
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Böylesi kutlu bir emaneti taşırken şikayet değil ancak şükrederiz'
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Böylesi kutlu bir emaneti taşırken şikayet değil ancak şükrederiz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Kamala Harris Berat Albayrak Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Cansu Dere Ferzan Özpetek Dilan Çiçek Deniz
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Ölü Kaza Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep ve Malatya'da kültür-sanat - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 11:26:17. #1.14#
title