Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 605 kişiye para cezası
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Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 605 kişiye para cezası

28.02.2021 09:55 | Son Güncelleme: 28.02.2021 09:58
Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 605 kişiye para cezası

Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 605 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 605 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 487 kişi ile sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarına uymayan 47 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 315 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Malatya

Güvenlik güçleri tarafından kent genelindeki Kovid-19 denetimleri sürüyor.

Ekipler, dün gerçekleştirdikleri denetimlerde tedbirlere uymayan 71 kişiye para cezası uyguladı.

Denetlenen 142 iş yeri ile 39 toplu taşıma aracında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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