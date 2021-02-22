Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 682 kişiye para cezası uygulandı
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Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 682 kişiye para cezası uygulandı

22.02.2021 10:05 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:08
Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 682 kişiye para cezası uygulandı

Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 682 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 682 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 611 kişi ile sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarına uymayan 4 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 249 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.

Malatya

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de kentteki Kovid-19 denetimlerine devam edildi.

Ekipler denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 67 kişiye para cezası kesti.

Denetimlerde, 104 iş yeri, 82 toplu taşıma aracı kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluğu rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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