Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 416 kişiye ceza verildi

Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 416 kişiye para cezası uygulandı.

Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 416 kişiye para cezası uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 83, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 305, karantina hükümlerine aykırı davranan 1 kişiye para cezası kesildi.

Tedbirler kapsamında 219 işletme denetlendi.

Malatya'da ise yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 27 kişiye para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir