Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 818 kişiye ceza

Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 818 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında 460 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ekipler, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 331 kişiye de idari para cezası kesti.

Malatya

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 532 market, kuaför, lokanta, konaklama tesisi ve AVM'yi denetledi.

Maske takma kurallarını ihlalden 3 kişiye 2 bin 700 lira para cezası kesen ekipler, 1 kişiye sigara içme yasağını ihlalden, 23 kişiye de sokağa çıkma yasağını ihlalden cezai işlem yaptı.

Otobüs, taksi ve servis olmak üzere 173 toplu taşıma ve ticari aracı da denetleyen ekipler, 15 araca ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş