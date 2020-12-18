Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 818 kişiye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 818 kişiye ceza

18.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:34
Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 818 kişiye ceza

Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 818 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 818 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında 460 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ekipler, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 331 kişiye de idari para cezası kesti.

Malatya

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 532 market, kuaför, lokanta, konaklama tesisi ve AVM'yi denetledi.

Maske takma kurallarını ihlalden 3 kişiye 2 bin 700 lira para cezası kesen ekipler, 1 kişiye sigara içme yasağını ihlalden, 23 kişiye de sokağa çıkma yasağını ihlalden cezai işlem yaptı.

Otobüs, taksi ve servis olmak üzere 173 toplu taşıma ve ticari aracı da denetleyen ekipler, 15 araca ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin İrem Derici Haluk Levent Serdar Ortaç Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Ali Şansalan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Adana Karar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 818 kişiye ceza | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 15:47:02. #1.15#
title