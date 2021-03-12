Gaziantep ve Malatya'da fırtına hasara neden oldu

Gaziantep ve Malatya'da etkili olan fırtına çatıların uçmasına, bazı evlerin zarar görmesine neden oldu.

Gaziantep ve Malatya'da etkili olan fırtına çatıların uçmasına, bazı evlerin zarar görmesine neden oldu.

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Yeniyazı Mahallesi'nde bir caminin çatısı, şiddetli rüzgarın etkisiyle evlerin üzerine devrildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda 3 ev tedbir amacıyla tahliye edildi.

Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine gelen Kaymakam Kemal Şahin ve Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Avcı, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, bölgede inceleme yaptı.

Kaymakam Şahin, AFAD ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışması yapacağını belirtti.

Bu arada, Yavuzeli ilçesinde de rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi, bir binanın çatısı uçtu.

Malatya'nın Darende ilçesinde de şiddetli rüzgar nedeniyle Çukurkaya Mahallesi'ndeki bir evin çatısı uçtu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu