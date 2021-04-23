Son dakika haberi! GAZİANTEP - 23 Nisan coşkusu çocuk şarkılarının çalındığı konvoylarla yaşatıldı

Son dakika gündem haberi... Şahinbey Belediyesi tarafından araç konvoyu düzenlenmesi Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılması Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun açıklamaları Şahinbey Belediyesince düzenlenen etkinlikte Barış Manço Parkı önünde başlayan araç konvoyu, çocuk şarkıları eşliğinde ilçedeki...

Şahinbey Belediyesi tarafından araç konvoyu düzenlenmesi

Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılması

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun açıklamaları

Şahinbey Belediyesince düzenlenen etkinlikte Barış Manço Parkı önünde başlayan araç konvoyu, çocuk şarkıları eşliğinde ilçedeki mahalle, cadde ve sokakları turladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, araç konvoyunda bulunan ve süslenen otobüs üzerinden çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Tahmazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Salgın döneminde olunduğunu ve sokağa çıkma yasağının uygulandığını ifade eden Tahmazoğlu, "Çocuklar salgın döneminde evlerinden sıkıldı. Şahinbey Belediyesi olarak konvoy hazırladık. 4 gezi treni, 2 gezi otobüsünü süsledik. Araçlarla mahalle cadde ve sokakları dolaşarak çocuklara hediyeler veriyoruz. Müzik eşliğinde çocukların bir nebze olsun bayramı kutlamalarına vesile olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Geçen yıl da pandemi nedeniyle araç konvoy etkinliği düzenlemiştik. Şehirde bir heyecan oluşturduk. Bu yıl da aynı heyecan oluştu. Çocuklar çok mutlu oldu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz