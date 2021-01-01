Gaziantep ve Kahramanmaraş valileri kontrol noktalarındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı
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Gaziantep ve Kahramanmaraş valileri kontrol noktalarındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

01.01.2021 01:41 | Son Güncelleme: 01.01.2021 01:41
Gaziantep ve Kahramanmaraş valileri kontrol noktalarındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Gaziantep Valisi Davut Gül ile Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni yıl dolayısıyla kentteki filyasyon ve emniyet görevlilerini ziyaret etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül ile Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni yıl dolayısıyla kentteki filyasyon ve emniyet görevlilerini ziyaret etti.

Gül, Şehitkamil ilçesindeki 119 Nolu Sosyal Tesisleri'nde faaliyetlerini sürdüren filyasyon ekiplerini ziyarette etti.

Sağlık çalışanlarıyla bir süre sohbet eden ve yeni yılını kutlayan Gül, daha sonra Şehitkamil ilçesindeki Durmuş Fikret Aykaç İbrahimli Polis Merkez Amirliği ve Şahinbey ilçesindeki Şehit Ekrem Kurtoğlu Polis Merkez Amirliği'ne geçti. Buradaki polislerle sohbet eden Gül, polislerin yeni yılını kutladı.

Vali, Gül, ziyaretlerin ardından gazetecilere, yeni yılın sağlım ve mutluluk getirmesini diledi.

Kentte 2020 yılında önemli olağanüstü bir kaza veya belanın yaşanmadığını ifade eden Gül, "2021 yılı inşallah daha iyi olacak. 2020'de bütün önceliğimiz salgındı. O tedbirler aşı çalışmaları ve salgın tedbirlerin yaygınlaşmasıyla inşallah bir veya iki ay içerisinde normalleşecek." dedi.

Ekiplerin görevlerinin başında olduğunu kaydeden Gül, şöyle devam etti:

"Gaziantep geleceğe daha umutla bakıyor. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de daha iyi olacağız. Hedeflerimizi büyütüyoruz. Bütün Türkiye'de vakalarda düşüş var. Vatandaş kurullara ve tedbirlere uyduğu müddetçe vakaların düştüğünü görüyoruz. Bizim kentimizde de öyle. En son Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca açıklamıştı, Türkiye'de en çok vaka düşen illerin başında Gaziantep'i saymıştı. Ama bu iş anlık bir olay, düşmesi de yükselmesi de. Bir haftalık bir tedbire ya da rehavete bakıyor. Şu an çok iyiyiz. Ama rehavete kapılırsak bir hafta sonra Türkiye'nin en kötüsü olabiliriz. Bu bütün iller için geçerli. İnşallah aşı yaygınlaşana ve salgın tamamen Türkiye'nin gündeminde çıkana kadar da tedbirlerimiz aynı hassasiyetle devam edecek."

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni yıl dolaysıyla görevlerini başındaki güvenlik güçleri ziyaret etti.

Vali Coşkun beraberindeki İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve MÜSİAD Başkanı Sami Kervancıoğlu ile birlikte yeni yılı görev başında karşılayan polislere, moral ziyaretinde bulundu.

Coşkun, uygulama noktasındaki polislere tatlı ve salep ikram etti.

Öte yandan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Genç Kızılay Topluluğu Trabzon Bulvarındaki polislere tatlı, salep ve çorba ikramında bulundu.

Hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafı sonrasında ziyaretler sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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