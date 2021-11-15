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Gaziantep ve Diyarbakır'da Edis rüzgarı esti

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Gaziantep ve Diyarbakır'da Edis rüzgarı esti

Türk Pop Müziği'nin ünlü yıldızı Edis, Türkiye turnesine tüm hızıyla devam ediyor. Edis, 13-14 Kasım'da Gaziantep ve Diyarbakır'da verdiği iki konserle hayranlarıyla buluştu.

DİYARBAKIR (Snob Magazin) -

Icrypex ile Türkiye turnesine devam eden Edis, konser dizisini Gaziantep ve Diyarbakır'da sürdürdü. Günler öncesinden biletleri tükenen iki organizasyonda da binlerce hayranı ünlü yıldızı sahnede izledi. İlk durak, Gaziantep'teki Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi oldu. Sahneye siyah takım elbiseyle çıkan Edis'in şıklığı sosyal medyada çok konuşuldu. En sevilen şarkılarını seslendiren ünlü yıldız konser çıkışında hayranlarını kırmayarak onların yanına gitti ve fotoğraf çektirdi. Edis'in ikinci durağı ise Diyarbakır'daki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Salonu'ydu. Arıyorum, Perişanım, Yalan gibi şarkılarını konseri izleyenlerle birlikte söyleyen Edis, Gün Ola Harman Ola, Martılar gibi şarkılarıyla da hayranlarını coşturdu.

Edis'in Icrypex Türkiye turnesi 18 Kasım İzmir ve 19 Kasım'da Denizli'de konserleri ile son bulacak.

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