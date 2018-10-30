Gaziantep ve Çevresinin Yöresel Ürünleri Yörex'te Tanıtıldı
İpekyolu Kalkınma Ajansınca (İKA) Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'in yöresel tatları, Antalya'da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) sergilendi.
İpekyolu Kalkınma Ajansınca (İKA) Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'in yöresel tatları, Antalya'da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) sergilendi.
İKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde TOBB'un desteğiyle 9'uncu YÖREX Fuarı düzenlendi.
Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'i ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtan İKA, YÖREX Fuarı'nda bölgenin yöresel ürünlerini tanıttı.
Fuara katılan firma temsilcileri, ajans uzmanları ile birlikte stantları ziyaret ederek, ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, fuara 19 kalkınma ajansı temsilcisinin katıldığını anımsatarak, desteklerinden dolayı teşekkür etti.