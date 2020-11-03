Gaziantep ve Adıyaman'da silah operasyonu: 10 gözaltı

GAZİANTEP ve Adıyaman'da silah imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP ve Adıyaman'da silah imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak olarak silah imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı araştırmada 10 kişilik suç örgütünün Gaziantep ve Adıyaman'da imalathanelerde kurusıkı tabancaları gerçeğe dönüştürdüğü ve yurtdışından getirdikleri silahları piyasaya sürdüklerini belirledi. Polis ekipleri, çalışmasını tamamlamasının ardından savcılık kararıyla Gaziantep ve Adıyaman'daki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, 6 ruhsatsız tabanca, 12 kurusıkı tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 1000 fişek, 10 şarjör ve çeşitli silah parçaları ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulanmalarına başlanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 'İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ