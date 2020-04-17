Gaziantep ve Adıyaman'da koronavirüs önlemleri
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Gaziantep ve Adıyaman'da koronavirüs önlemleri

Gaziantep ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili çalışmalar aralıksız devam ediyor.

17.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:28
Gaziantep ve Adıyaman'da koronavirüs önlemleri

Gaziantep ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, semt pazarları ve marketlerde denetimler yaparak vatandaşları bilgilendirdi. TDP ekipleri ayrıca down sendromlu bir kız çocuğunu evinde ziyaret ederek oyuncak hediye etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki kurumlara 8 bin maske dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Ayrıca Gaziantep İl Sağlığı Müdürlüğü organizasyonunda kentteki hastanelerde maske dağıtımı yapılıyor.

Hastane önünde kurulan stantlarda maske dağıtımının yanı sıra vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Cenazeye gelemeyince görüntülü takip ettiler

Bu arada, İstanbul'da akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden 69 yaşındaki Makbule Aykırı'nın cenazesi, memleketi İslahiye ilçesi Telli Mahallesi'nde toprağa verildi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uçuşlar iptal edildiği için ABD'den gelemeyen oğlu Murat Aykırı ile rahatsızlığı nedeniyle cenazeye katılamayan kızı Funda Aykırı, görüntülü arama yöntemiyle töreni takip etti.

Adıyaman

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı da sosyal medya üzerinden cuma vaazı verdi.

Taşcı, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek hafta ramazanın başlayacağını hatırlatarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla karşı karşıya kalındığını anımsattı.

Tüm tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden Taşçı, şöyle devam etti:

"Yaklaşık bir ayı aşkındır salgından dolayı ezanlarımız okunuyor ama camilerimiz sosyal mesafeyi korumak adına kapalı. İnşallah bu imtihanı kazanacağız. Evlerimizi birer mescit ve cami haline getirebiliriz. Toplumu dini açıdan bilgilendirme görevini sürdürüyoruz. Adıyaman İl Müftülüğü olarak sohbet ve mukabeleleri sosyal medya üzerinden yapacağız. Güzel Kur'an-ı Kerim okuyan kardeşlerimiz canlı yayın yapacak."

Kaynak: AA

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