Gaziantep ve Adıyaman'da kaçak silah operasyonu: 10 gözaltı
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Gaziantep ve Adıyaman'da kaçak silah operasyonu: 10 gözaltı

03.11.2020 14:31 | Son Güncelleme: 03.11.2020 14:34
Gaziantep ve Adıyaman'da kaçak silah operasyonu: 10 gözaltı

Gaziantep ve Adıyaman merkezde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken 10 kişi ise gözaltına alındı.

Gaziantep ve Adıyaman merkezde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken 10 kişi ise gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) "İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme ve Satmak " suçu nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda Gaziantep merkezde ve Adıyaman ilinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın düzenlenen adreslerde 6 Adet ruhsatsız tabanca, 12 adet kurusıkı tabanca, 7 Adet ruhsatsız av tüfeği, bin adet fişek, 10 adet şarjör ve çeşitli silah parçaları ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 10 şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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