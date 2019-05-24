Gaziantep ve Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep ve Adana illerinde yapılan operasyonla 6 DEAŞ'lı yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Gaziantep ve Adana'da operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA