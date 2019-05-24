Gaziantep ve Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

GAZİANTEP ve Adana'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri operasyon düzenledi. Gaziantep ve Adana'da belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, örgütle bağlantısı olduğu belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

- Gaziantep