Gaziantep ve Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep ve Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

GAZİANTEP ve Adana'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep ve Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

GAZİANTEP ve Adana'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri operasyon düzenledi. Gaziantep ve Adana'da belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, örgütle bağlantısı olduğu belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


- Gaziantep

Kaynak: DHA
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