GAZİANTEP - Varank: "Türkiye'nin en büyük lisanslı depoculuk işletmesi sayesinde serbest piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önüne geçilecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlıkça desteklenen 55 milyon liralık 8 projenin toplu açılış törenine katıldı.