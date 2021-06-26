GAZİANTEP - Varank: "Girişimcilerimizi ve yatırımcılarımızı her alanda desteklemeye devam ediyoruz"
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GAZİANTEP - Varank: "Girişimcilerimizi ve yatırımcılarımızı her alanda desteklemeye devam ediyoruz"

GAZİANTEP - Varank: 'Girişimcilerimizi ve yatırımcılarımızı her alanda desteklemeye devam ediyoruz'
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlıkça desteklenen 55 milyon liralık 8 projenin toplu açılış törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlıkça desteklenen 55 milyon liralık 8 projenin toplu açılış törenine katıldı.

GAZİANTEP - Varank: 'Girişimcilerimizi ve yatırımcılarımızı her alanda desteklemeye devam ediyoruz'
GAZİANTEP - Varank: 'Girişimcilerimizi ve yatırımcılarımızı her alanda desteklemeye devam ediyoruz'
GAZİANTEP - Varank: 'Girişimcilerimizi ve yatırımcılarımızı her alanda desteklemeye devam ediyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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GAZİANTEP - Varank: "Girişimcilerimizi ve yatırımcılarımızı her alanda desteklemeye devam ediyoruz" - Haberler
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