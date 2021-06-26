GAZİANTEP - Varank: "Girişimcilerimizi ve yatırımcılarımızı her alanda desteklemeye devam ediyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlıkça desteklenen 55 milyon liralık 8 projenin toplu açılış törenine katıldı.