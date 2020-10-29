Gaziantep Valisi'nden "Misafir kabul etmeden çekirdek ailenizle vakit geçirin" uyarısı
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Gaziantep Valisi'nden "Misafir kabul etmeden çekirdek ailenizle vakit geçirin" uyarısı

29.10.2020 17:23 | Son Güncelleme: 29.10.2020 17:26
Gaziantep Valisi'nden

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Sosyal hayatı yavaşlatmadan salgınla mücadele edemeyiz.

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Sosyal hayatı yavaşlatmadan salgınla mücadele edemeyiz. Zorunlu işlerinizi yapıp, misafir kabul etmeden çekirdek ailenizle vakit geçirin lütfen." paylaşımında bulundu.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte vaka sayılarının arttığına işaret etti.

Herkesin tedbirlere uyması gerektiğini vurgulayan Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep'te vaka sayılarımız artmaya devam ediyor.

Bağ evlerinde her türlü toplu etkinlik yapmak yasaktır.

Sosyal hayatı yavaşlatmadan salgınla mücadele edemeyiz.

Zorunlu işlerinizi yapıp, misafir kabul etmeden çekirdek ailenizle vakit geçirin lütfen."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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