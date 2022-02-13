Gaziantep Valisi Gül, yabancı ülkelerin Suriyeli öğrenci okuttuğu iddialarını yalanladı - Haberler
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Gaziantep Valisi Gül, yabancı ülkelerin Suriyeli öğrenci okuttuğu iddialarını yalanladı

AA, Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep Valisi Gül, yabancı ülkelerin Suriyeli öğrenci okuttuğu iddialarını yalanladı

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'te 10 bin Suriyeli öğrencinin yabancı ülkeler tarafından özel okullarda okutulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'te 10 bin Suriyeli öğrencinin yabancı ülkeler tarafından özel okullarda okutulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada Gaziantep'te 10 bin Suriyeli öğrencinin yabancı ülkeler tarafından özel okullarda okutulduğu iddia edilmektedir. İlimizde 217 özel okulda 25 bin 65 öğrenci eğitim görmektedir. Suriyeli öğrenci sayısı 467 kişi olup tamamı kendi imkanlarıyla ücretlerini ödemektedir." ifadelerini kullandı.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Gaziantep, Suriyeli, Medya, Güncel, Haberler

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