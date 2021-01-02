Gaziantep Valisi Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den İslahiye'ye ziyaret
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Gaziantep Valisi Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den İslahiye'ye ziyaret

02.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 02.01.2021 17:08
Gaziantep Valisi Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den İslahiye'ye ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye'de yapılması planlanan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ve faaliyetlerine devam eden 1. OSB'de incelemelerde bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye'de yapılması planlanan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ve faaliyetlerine devam eden 1. OSB'de incelemelerde bulundu.

Gül ve Şahin'i, ziyaretlerinde, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Belediye Başkanı Kemal Vural, Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen, Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ve Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta karşıladı.

İslahiye-Nurdağı Çevre Yolu Leçe mevkisinde 2016 yılında 857 dönüm arazi üzerinde yapımına başlanan 1. OSB'de üretimini sürdüren fabrikalarda inceleme yapan ve yetkililerden bilgi alan Vali Gül ve Başkan Şahin, daha sonra Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 12 bin dönüm alanda kurulması planlanan ve ön talepleri alınan 2. OSB alanında incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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