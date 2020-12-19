Gaziantep Valisi Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den taziye mesajı
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Gaziantep Valisi Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den taziye mesajı

19.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 19.12.2020 10:50
Gaziantep Valisi Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den taziye mesajı

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Üniversitesi Hastanesinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 8 kişi için taziye mesajı yayımladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Üniversitesi Hastanesinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 8 kişi için taziye mesajı yayımladı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hastane yangınında vefat eden 8 hemşehrimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yangın kaynaklı yaralı olmayıp diğer hastalar başka hastanelere sevk edilmiştir. Erken müdahale tek tesellimizdir. Olayla ilgili incelemeler devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de "Meydana gelen elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm Gazianteplilere başsağlığı diliyorum." mesajına yer verdiği sosyal medya paylaşımıyla taziyelerini iletti.

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 10:50:24. #1.14#
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