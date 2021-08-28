Gaziantep Valisi Gül, vatandaşlara maske takmalarını ve aşı olmalarını tavsiye etti
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Gaziantep Valisi Gül, vatandaşlara maske takmalarını ve aşı olmalarını tavsiye etti

Gaziantep Valisi Gül, vatandaşlara maske takmalarını ve aşı olmalarını tavsiye etti
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara maske takmalarını ve aşı olmalarını tavsiye etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara maske takmalarını ve aşı olmalarını tavsiye etti.

Gül, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Gaziantep'in de arasında bulunduğu 10 ilde vaka sayısının arttığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Maske ve mesafeye dikkat etmeden salgından korunamayız. Halen aşı olmamış yüzbinlerce hemşehrimiz var. Aşı olanların da tedbiri elde bırakmamaları gerekmektedir. Bu hastalıktan korunmanın şimdilik başka yolu yok! Her gün genç, yaşlı bir çok insan hayatını kaybediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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